Tota Medina y un mensaje de confianza para la afición del Motagua: “Somos finalistas y podemos ser bicampeones”

Previo al entrenamiento matutino de este jueves, Hernán la Tota Medina habló de la confianza que tiene Motagua para afrontar la final ante Olimpia y de la ilusión que le genera el poder coronarse bicampeón.

El entrenador del Azul dijo que la mala racha ya quedó atrás y contó que ya en semifinales “se trabajó de otra manera” para encarar la recta final.

“En estas instancias lo que uno más considera es cómo llega y nosotros llegamos de la mejor manera, con la ilusión y con las expectativas bien altas”, apuntó.

El estratega argentino reconoció que una final en un clásico “despierta muchas más expectativas de lo habitual” y advirtió que “lo que hicimos atrás se verá resumido en estos 180 minutos”.

La Tota cree que el último 4-0 en contra ante Olimpia y el haber sido eliminados por el Albo en la Concacaf League no calará en la mente del jugador del Ciclón.

“No, no hay ningún discurso. El fútbol te posiciona de nuevo y tenés que salir a revalidar. Hay que aprender de lo que nos pasó. No me puedo quedar detenido en eso porque si lo hago quiere decir que no entendí el camino que debemos recorrer. Sí fue un mal paso, pero hoy nosotros somos finalistas y podemos ser bicampeones”, avisó.

Hernán dijo que en estas etapas finales un adiestrador “siempre aspira a tener el ojo bien fino” y también reveló cómo palpita particularmente esta definición ante el eterno rival: “Lo vivo con ansiedad, con mucha responsabilidad y con esa sensación linda de que uno debe asumir estos momentos”.

Los Azules entrenaron en su sede, en Amarateca, en la penúltima práctica antes de la final de ida, pactada para el sábado en el Carlos Miranda de Comayagua.

“Vamos por buen camino, sin duda que cerrarlo y coronarlo con la obtención de la copa 19 va a ser muy importante y muy gratificante”, afirmó.

