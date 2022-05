Iván “Chino” López no se guarda nada y adelanta: “Vamos a morir ante Olimpia”

En este momento el delantero del Motagua, Iván “Chino” López es más rápido que el Correcaminos Bip, Bip, pues ha dejado votados y sin alientos a los defensores del Torneo Clausura y en los repechajes ante Vida no fue la excepción

Nadie va a discutir que el 7 del Ciclón Azul anda en una de sus mejores momentos de su carrera deportiva y ahora advierte que tiene en la mira a su vecino, Olimpia para el juego de las semifinales

Lea: Iván ‘Chino’ López se saca un latigazo de distancia y venció a Celio Valladares en el Vida-Motagua

“Vamos paso a paso , pero vamos a morir ante Olimpia y vamos a llegar motivados al cien por ciento”, destacó el atacante del Mimado.

“Me siento bien y con confianza. He logrado obtener el nivel que he querido y agradezco al profesor (Hernán “La Tota” Medina) por la confianza que me ha dado”, subrayó López.