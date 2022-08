Javier Portillo se resiste a colgar los botines: ‘‘He tenido mejores propuestas de Segunda División”

Con corazón de Albo y con muchas ganas de jugar, Javier Portillo se resiste a dejar la redonda y en los próximos días podría anunciar su nuevo equipo. En exclusiva con DIEZ, el pequeño jugador no ocultó su deseo de retirarse en el Olimpia, aunque por ahora su futuro es incierto al no tener nada concreto; sus primeras opciones estarían en la Segunda División. Así marcha la tabla de posiciones del Apertura 2022 en Honduras ¿Qué será de la carrera de Javier Portillo? Respecto a mi futuro, la verdad es que hemos tenido varias opciones. Estamos analizando ciertas posibilidades porque hemos tenido acercamientos con equipos de Primera División y con equipos de Segunda. Tenemos que aguantar esta semana para tomar la mejor decisión porque la verdad es que he tenido mejores propuestas de Segunda División. Dios dirá porque tenemos muchas ganas de seguir jugando, pero también pueden más los compromisos que tengo con mi hija y si no me toca en este semestre, pues ver qué se viene para un próximo torneo. ¿Cuál es el equipo de Segunda División que le ha hecho esa propuesta? He tenido acercamiento con el presidente del (Atlético) Junior y es la mejor propuesta que he tenido. Aún de Primera División y Segunda es la mejor que he tenido y lo estamos analizando; vamos a ver qué sucede esta semana para tomar la mejor decisión.

Además del Atlético Junior, ¿qué equipos se le han acercado? De Primera División, la Real Sociedad, aunque antes de que llegara el entrenador al Victoria (Fernando Araújo), estuve bastante cerca de llegar ahí, pero cuando ya se contrata al técnico... bueno, le agradecí al presidente. La verdad es que hay jugadores que no necesitan carta de presentación, en lo personal, si llegábamos a un acuerdo, al final hubiera resuelto no llegar allí porque yo ya estuve con el técnico y por ahí tuve un inconveniente con él. Y de Segunda se me acercó un equipo de Campamento, Olancho, que se me escapa el nombre, también el Broncos de Choluteca nos hizo una propuesta. Históricamente en Honduras un jugador de fútbol, después de los 35 años se retira, Javier Portillo a sus 41 años sigue siendo muy cotizado ¿a qué se debe? Primero, Dios. Segundo, el compromiso que he tenido conmigo mismo, el hecho de ser un tipo muy disciplinado. La verdad es que he sido un tipo muy entregado a mi trabajo, y bueno, cuando uno le da al fútbol, el fútbol se lo regresa. Súper agradecido con las personas que confían en mí. La verdad es que a mis 41 años todavía tengo todas las ganas del mundo de jugar, de rendir, porque los últimos dos años que estuve en Olimpia fui un jugador muy rentable, lastimosamente ya no se pudo seguir, ya no tenía contrato. Sí me hubiera gustado retirarme en Olimpia, jugar seis meses más y salir campeón, pero no se pudo. OLIMPIA DE SUS AMORES Javier nunca ha ocultado su amor por los blancos, es por ello que no descarta retirarse antes, en caso de surgir una oportunidad de trabajo como técnico en las categorías menores de los Albos. ¿Qué significa para usted el Club Olimpia Deportivo? Créame, que el amor por Olimpia no va a cambiar aunque yo ya no esté defendiendo la camisa dentro del terreno de juego, pero para mí, el equipo más importante en mi carrera siempre va a ser Olimpia, como aficionado y como futbolista. Olimpia me sigue dando alegría aún sin estar dentro del terreno de juego defendiéndolo. Agradecerle a la gente del Olimpia porque confiaron en mí, a la directiva, al cuerpo técnico porque en el fútbol hondureño no ha habido un jugador de 41 años que juegue en el equipo más importante de Centroamérica y que lo haga muy bien.

Semanas atrás se escuchó un rumor que usted podría asumir un cargo administrativo en el conjunto melenudo, ¿qué tan cierto es? Es una realidad, pero en lo que yo me puedo desempeñar es en fútbol, yo en temas de oficina no le entiendo, casi 20 años de carrera, lo que yo sé es de fútbol. Donde me podrían ubicar sería en fuerzas básicas que lo podemos hacer, pero eso quedó a medias con cierto directivo, y hasta el momento no se ha comunicado conmigo, pero sí está esa posibilidad. Claro que me gustaría seguir vinculado con el mejor equipo de Centroamérica, con el equipo de mis amores. Usted que fue dirigido por el profesor Pedro Troglio, ¿cómo evalúa la actualidad de este Olimpia? Aquí no hay nada que esconder, ya sabemos lo que significa Olimpia en el país, ya sabemos lo que significa Pedro Troglio para nosotros los olimpistas. Y bueno, más que feliz. Lo miro para salir campeón en los dos torneos (local e internacional), ojalá que con la seguidilla de partidos que se viene, el equipo se pueda mantener. Por ahí hay una zona donde la verdad preocupa, que es la zona de lateral izquierdo, donde no hay competencia. Escuché decir al presidente que estaban buscando uno, ojalá que llegue lo más pronto posible para que el equipo esté bien compactado, porque estar peleando dos torneos con un solo lateral, no va a ajustar. LA GRANDEZA DEL OLIMPIA Fiel a su estilo, el veterano jugador añadió que en Honduras solo existe un club capaz de llenar los estadios, y ese es el viejo León. En su perfil usted publicó una imagen de la poca afición que llegó a apoyar al campeón nacional Motagua en su partido contra el Marathón, ¿a qué se debe que la afición no asista a los estadios? En cierto momento yo estaba en el Vida e hice un comentario, aunque más que un comentario dije la verdad: ¡Olimpia es Olimpia! No hay un equipo que le vaya a llenar un estadio como el Olimpia. Estamos en la cuarta fecha, mire lo que sucedió en Olancho (lleno total), por eso es que somos (Olimpia y Motagua) diferentes. Por eso es que el olimpista se siente orgulloso de serlo, porque estas cosas (estadio lleno), solo lo hace el Olimpia. Olimpia donde va, esa taquilla le garantiza un 70 por ciento del pago de la plantilla para un mes. ¡Olimpia es Olimpia! Por eso es el equipo más grande de Centroamérica.