Jeaustin Campos y un claro mensaje a sus jugadores en Real España: "La jerarquía y la personalidad no se compran y tampoco tienen edad"

<b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-olimpia-igualan-morazan-torneo-apertura-2025-liga-nacional-honduras-JG27033912" target="_blank">Real España y Olimpia aburrieron en un partido</a></b> que nada más sumó en la espantosa estadística de los empates entre aurinegros y leones en la historia de la <b>Liga Nacional de Honduras</b>, aunque para el entrenador de los aurinegros fue un partido "rico" tácticamente.La "Máquina" no aprovechó su localía en el Estadio Morazán, y ahora <b>Marathón</b> tiene la gran oportunidad de escalar al primer lugar si derrota a <b>Motagua </b>en el cierre de la quinta fecha del Apertura 2025.<b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/estadisticas/liganacional" target="_blank">VER MÁS: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL</a></b><b>Jeaustin Campos</b> en la conferencia de prensa valoró el empate sacado contra los albos del <b>Olimpia </b>y habló bastante de <b>Nixon Cruz</b> y si ascenso desde que llegó al club, además, de la próxima salida del club ante el <b>Diriangén </b>por el torneo local.