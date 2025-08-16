Jeaustin Campos y un claro mensaje a sus jugadores en Real España: "La jerarquía y la personalidad no se compran y tampoco tienen edad"

Jeaustin Campos en la conferencia de prensa valoró el empate sacado contra los albos del Olimpia y habló bastante de Nixon Cruz y si ascenso desde que llegó al club, además, de la próxima salida del club ante el Diriangén por el torneo local.

La "Máquina" no aprovechó su localía en el Estadio Morazán, y ahora Marathón tiene la gran oportunidad de escalar al primer lugar si derrota a Motagua en el cierre de la quinta fecha del Apertura 2025.

Real España y Olimpia aburrieron en un partido que nada más sumó en la espantosa estadística de los empates entre aurinegros y leones en la historia de la Liga Nacional de Honduras , aunque para el entrenador de los aurinegros fue un partido "rico" tácticamente.

—Profesor, Jhow Benavídez dijo que este resultado le sabía a derrota. ¿A usted a qué le sabe este empate y qué conclusiones saca luego de él?



Para mí es muy positivo. Esto no tiene nada que ver con sistemas ni con jugar con tres, cinco u ocho defensores. Tiene que ver con jerarquía y personalidad. Somos un equipo muy joven; no puedo exigir experiencia, pero la jerarquía y la personalidad no se compran y tampoco tienen edad. Nixon Cruz, por ejemplo, en su cuarto o quinto partido en primera división fue uno de los mejores. Roberto Osorto también destacó; son chicos de 18 o 19 años.



La Sub-20 no es una opción para que sumen minutos, pero ellos están respondiendo. Necesitamos este tipo de partidos para forjar jerarquía. Hoy comparto la sensación con Jhow: tuvimos más ocasiones y más acercamientos al gol, aunque fallamos en la puntería. Salgo satisfecho con el trabajo. Olimpia es un gran equipo, pero hoy les quitamos la posesión, fuimos más agresivos y eso me alegra. Sin embargo, ahora hay que sostener este nivel y evitar altibajos.

—¿Le parece que Roberto Osorto y Nixon Cruz levantaron la mano en este clásico? ¿Qué debe mejorar Real España para evitar irregularidades en los resultados?



Eso que mencionas: ser constantes en el esfuerzo, tener jerarquía, manejar la pelota y ser agresivos cuando no la tenemos. Hay detalles que debemos mejorar, pero las sensaciones son buenas. No éramos un desastre tras perder ni hoy somos el equipo invencible. Debemos mantener la justa dimensión del rendimiento, no exagerar ni minimizar ningún resultado.

—Pese al 0-0, se vio una buena actuación de Jack Baptiste. ¿Qué opinión tiene de él?



Baptiste, Osorto y Dixon ya agarraron ritmo, aunque faltaron varios días a la pretemporada. Dixon estuvo con la selección y luego se casó; eso le costó. Esta manera de jugar les favorece. Seguiremos trabajando para que estos perfiles tengan un buen desempeño en el esquema que buscamos.

—Con Nixon Cruz jugando abierto por izquierda, ¿qué gana Real España? ¿Fue para atacar una zona puntual de Olimpia?



No hablo de debilidades del rival. Quería incorporar a Osorto, y para eso tuve que mover a Nixon al costado y jugar con tres puntas. En realidad, esa es su posición natural. Antes estaba abusando de su nobleza al ponerlo por dentro o por derecha, pero siempre vi que debía jugar por izquierda. Nixon es un monstruo, juegue donde juegue.

—Profesor, ¿Cree que puede superar sus números en este torneo? ¿Planea alternar en la portería?



Para superar los números debemos ser campeones. El primer semestre quedamos en semifinal, el segundo en final; ahora hay que ganar el título. Estoy satisfecho con la entrega, la jerarquía y la personalidad del equipo, que va sumando experiencia. Tenemos un camerino fuerte, con mezcla de juventud y jerarquía. Sobre la portería, Onan Rodríguez ha tenido actuaciones impecables y tendrá más minutos. La única razón para que Buba jugara fue que necesitaba ritmo tras su lesión; debemos tener a los dos porteros listos.

—¿Cómo invitaría a la afición al próximo partido internacional después del pobre espectáculo del clásico?



Con todo respeto, no creo que haya sido un pobre espectáculo. Tácticamente fue un partido rico: hubo cambios de sistema y emociones en ambas porterías, aunque faltaron goles, que son la alegría del fútbol. A la afición le digo que valoremos estar en torneos internacionales. Hace dos años nos quejábamos de no jugar fuera del país y hoy tenemos esa oportunidad. Nosotros no jugamos contra azules, verdes o amarillos. No es fácil enfrentar a equipos como Herediano o Municipal, no es comida de trompudo. Debemos apoyar, llenar el estadio y disfrutar, pero también ir a ganar. Nuestro objetivo son los seis puntos en casa.