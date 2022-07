Jonathan Rougier se recupera totalmente de su lesión y se alista para pelear la titularidad con Marlon Licona

Felicidad a tope

De su parte, el meta nacionalizado hondureño, consideró que el fantasma de las lesiones ha quedado en el pasado y que ahora ha recuperado la sonrisa y confianza.

“Estoy bien y en la etapa final de mi recuperación. Ya puedo entrenar bien y al final de cada entreno me quedo unos 20 o más minutos para trabajar con Gerardo Mejía y vamos bien”, indicó Rougier en tono alegre.

Seguidamente recordó que este año ha sido duró para él por el tema de las lesiones, pero “esto es parte del fútbol”.

Sobre su rival de turno, Honduras Progreso expuso “que es un equipo duro y eso lo ha demostrado, en el torneo pasado les fue bien y tenemos que estar atentos en todos los detalles”.

“Me parece que tenemos que estar atentos de lo que hacemos nosotros”, aconsejó Rougier. Asimismo, recordó que con su colega Marlon Licona conservan una linda amistad por cinco años y que la competencia que tienen es sana.

“Licona es una persona que tiene un corazón noble y me ha tocado por mucho tiempo ser titular y ahora en este tiempo no, entonces me parece que sería una mala persona si le desearía lo contrario a él. Licona me ha ayudado mucho a mejorar”, subrayó.

Prioridad sumar en el primer partido

Por último, Marlon Licona, quien terminó como titular en el pasado torneo Clausura ahondó que el juego ante Honduras Progreso será de dientes apretados y que confiarse sería un grave error.

“Estamos muy bien y hemos hecho una buena pretemporada y estamos conscientes que de lo que se viene no será nada fácil. Será más difícil de lo que fue el torneo anterior”, aseveró Licona.