Juan Ángel Delgado lo deja claro previo al clásico: “No importa que Olimpia venga de ser campeón”

El “ Camellito” sabe que los clásicos son partidos muy bravos y el del fin de semana no será la excepción y más cuando la cima está en juego.

Y siguió: “Motagua siempre demuestra lo grande, por eso está en los primeros lugares, Olimpia viene de ser campeón y tienden a relajarse un poco, pueden estar descuidados y aunque son partidos intensos, vamos a demostrar de que estamos hechos”.

Además: Hernán “Tota” Medina, entrenador de Motagua, responde si le harán o no el pasillo al Olimpia en el Estadio Francisco Morazán

Delgado fue preguntado sobre cómo detener jugadores rápidos y con buen regate como el es caso de Michaell Chirinos y José Mario Pinto.

“Son jugadores muy importantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos a grandes jugadores que podrían ser mejores que ellos, tenemos gran equipo, a mí casi no me gusta hablar de los rivales porque me enfoco más en nosotros, en los jugadores que tenemos”, aclaró.