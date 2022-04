Juan Bertani, PF de Motagua se confiesa: “Dentro de la cancha vivo de manera muy distinta el fútbol y a veces me trae problemas”

“En Motagua hay que ganar, aquí no hay especulaciones y tenemos que trabajar para eso, la idea nuestra es conseguir el campeonato y para eso hay que hacer un gran esfuerzo. Aquí cuando no se gana es un fracaso, porque hoy en dia no se valoran mucho los procesos”, destacó Bertani.

“Para salir campeón hay que ganarle a todos, pero me gustan los clásicos y estoy ansioso por enfrentar Real España que ha hecho un buen torneo y me gustaría medir fuerzas con ellos, aunque también el resto de los equipos clasificados han hecho un buen trabajo”, apuntó el profesional de la física.

“La parte física del Motagua no la negocio con nadie porque es el camino que conozco para obtener buenos resultados”, reiteró el PF argentino, al tiempo que agregó que estuvo en todo momento siguiendo por internet la actualidad del equipo capitalino.

Una vez que Bertani, usa su silbato pone cara de pocos amigos ya que su objetivo es tener a tono a los jugadores motagüenses. No se le escapa nada y nos aseguró que su régimen estricto de entrenamiento “no lo negocia con nadie”.

Dos versiones

De usted hay dos versiones: una está que tenemos que nos habla con tranquilidad, pero la otra es cuando está en los partidos. Incluso muchos lo ven como un loco del fútbol. ¿Usted lo ve así?- le consultamos.

Ja, ja, ja. Bueno, es la forma de intensidad de como vivo los partidos. Ya estoy acostumbrado y me ha pasado en todos los lugares que me ha tocado participar y si adentro de la cancha vivo de manera muy distinta, con intensidad y no sé si es malo o bueno, pero así vivo el fútbol y es mi forma de ser.

“A veces esto me trae problemas con los árbitros, pero he estado intentando corregir este aspecto y esa intensidad y no pasarme de los límites que están permitidos”.

Recuperados

En otro apartado, Bertani consideró como un acierto es haber recuperados a jugadores como Jonathan Rougier, Walter “Colocho” Martínez y Carlos Meléndez (apareció en lista ante Platense).

Frases de Bertani

“Hace diez años que no venía. Motagua es mi casa, es el equipo que me identifiqué siempre y ha sido una alegría volver, ha sido lindo el regreso al ver la respuesta y cariño de la gente”.

“El fútbol ha cambiado poco, los estadios también los veo iguales. Lo que si veo que ha cambiado es la infraestructura como los edificios y las carreteras”.