¿Jugará Gullit Peña? Raúl Cáceres, entrenador del Vida, detalla: “Ojalá nos devuelva la confianza”

¿Cómo evalúa al Gullit Peña, tendrá minutos?

Hoy estamos al jueves, a tres días de entrenamientos. Conmigo juega el jugador que entrena, el que muestra actitud. Hoy por hoy he hablado con él y está esperando la oportunidad, lo puedo ventilar desde ahorita. Gullit va a ser de la partida el sábado, con él vamos a arrancar. No es porque yo quiero arrancar bien con la gente de La Ceiba. Además, es porque lo vi entrenar y es meritorio, yo creo que es justo dárselo. Ojalá que él me devuelva esa confianza con actitud, seguro que lo va a hacer porque he descubierto en él que es una persona bien profesional y si es de capacidad, lo tiene de manera sobrada.

LO SEIS MINUTOS CLAVES

¿Qué va a pasar desde el inicio del juego?

No sé cuánto tiempo va a jugar, pero es un futbolista bien profesional. Ojalá que sea bajo mi estadía que él tenga su mejor rendimiento.

Se viene UPN, ¿qué piensa del horario en esa cancha tan complicada?

Estas son situaciones en las que tenemos que estar preparados. Nada tiene que asustarnos y si nos vamos a otras situaciones tenemos que manejarla bien. No nos asusta el clima aunque sabemos que es difícil. No podemos decir ‘no, Vida no puede jugar en ese lugar’. Tenemos que jugar con ese clima, a las 3 de la tarde. Asimismo, a partir de hoy se verá ese trabajo silencioso que es ellos hacen.