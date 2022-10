El nuevo entrenador del Vida, Júnior Izaguirre es recibido con los brazos abiertos: “No es un improvisado”

Ambos coincidieron por muchos años en Motagua y destacó muchas cualidades del novel estratega que tendrá el domingo su debut oficial visitando a Real Sociedad en la jornada 13 del torneo Apertura .

Júnior no es improvisado, tiene un proceso. Tiene licencia de entrenador A , a él que le dice eso, que ya está preparado para agarrar a cualquier equipo en la Liga Nacional donde sea. Ha estado trabajando con reservas y nunca ha estado fuera del equipo de primera, ha entrenado con ambos, todos los días. Ha visto de los dos equipos.

Júnior está preparado, los jugadores lo han recibido con alegría e igual ellos sienten esa tristeza por el entrenador Fernando Mira . Los entrenadores tienen un detalle y ellos viven de resultados. Cuando no se dan, aunque sean buena gente y buen técnico, pero son los resultados los que te mantienen.

Los ceibeños no renuncian a sus aspiraciones, tienen 20 puntos en 12 fechas y mantienen su proyecto donde esperan volver a darle un título a La Ceiba , ahora bajo el mando del entrenador de 43 años y que estaba al frente de las reservas.

Júnior ya tomó el mando del Vida ¿su primera prueba es el domingo contra Real Sociedad?

Va a tener su momento que dirigirá, es el técnico nombrado oficialmente en el equipo.

A pesar de los últimos tres malos resultados ¿siguen aspirando a los primeros lugares?

En las dos categorías, en primera y reservas.

¿Puede el Vida lograr ese boleto directo a las semifinales?

Estamos ahí (terceros), nos vamos a agarrar con los de arriba por uno de esos lugares. Nosotros no hemos bajado la guardia en ningún momento. Si ellos (Motagua y Olimpia) tiene un encontronazo ahí vamos nosotros. Tenemos tres partidos que no sacamos lo necesario, pero eso no quiere decir que el Vida ya terminó, nosotros continuamos con nuestras aspiraciones hasta el final.

¿La salida del entrenador Fernando Mira es por los últimos tres malos resultados?

No se le dieron, pero en el equipo han habido problemas que nadie los mira y son las lesiones, tenemos jugadores importantísimos. El profe Mira no pudo contar con ellos como la Ficha Aguilar, Roger Sanders, Rafael Agamez y el caso de Henry Figueroa que nos agarró de imprevisto, han sido muy drásticos.

¿Júnior se queda como interino hasta el final del torneo Apertura?

Júnior Izaguirre es el entrenador nombrado, nadie está buscando otras opciones.