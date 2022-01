Júnior Lacayo ha sido sondeado por tres clubes de la Liga Nacional de Honduras y uno de Costa Rica

Júnior Lacayo no seguirá con el Comunicaciones de Guatemala . El delantero ha sido dado de baja para que en su lugar llegue el también hondureño Kevin López.

🦁 QUINTA BAJA EN EL TETRA ❌🇦🇷Gastón Díaz no va más en el Olimpia. El campeón con Racing y Vélez se marchará de Honduras tras rescindir su contrato.

Por otra parte está el Marathón, equipo al que perteneció años atrás antes de desembarcar en huestes olimpistas. Al jugador no le desagrada la oportunidad, no obstante, el tema salarial podrían no cuadrar en el club.

LOS DOS MÁS CERCA, POR AHORA...

El tercer equipo que también ha sondeado a Lacayo es el Real España, necesitado por cubrir esa zona después de la salida de Darixon Vuelto. La máquina podría ofertar por el jugador y todo dependerá del acuerdo económico.

Y a pesar que el futuro de Júnior Lacayo está más dentro que fuera de Honduras, en Costa Rica sigue sonando a nivel de medios su nombre muy fuerte para que llegue a los brumosos del Cartaginés, club que no tendría problemas en pagar lo que el jugador solicita.