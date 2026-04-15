Juticalpa FC y Platense no se hacen daño en la jornada 18 y se complican para conseguir un cupo en la liguilla del Clausura

Durante los primeros minutos, el partido se disputó con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas ocasiones claras. Tanto Juticalpa como Platense intentaron imponer condiciones, pero las defensas se vieron sólidas y bien plantadas, cortando cualquier intento de progresión ofensiva. El ritmo era alto, aunque con poca precisión en los últimos metros.

El Torneo Clausura 2026 entró en una fase decisiva con un duelo intenso en el estadio donde Juticalpa FC recibió al Platense , en un compromiso correspondiente a la jornada 18 que terminó dejando emociones, polémica y un empate que sabe a poco para ambos equipos en la lucha por la clasificación a las triangulares.

La primera gran aproximación llegó al minuto 14, cuando Manuel Salinas sacó un disparo peligroso que exigió una gran reacción del guardameta Enrique Facussé, quien respondió con una intervención clave para mantener el cero en su portería. Platense ya avisaba que tenía herramientas para golpear en el encuentro.

Más adelante, al minuto 24, Cristhian Altamirano probó suerte desde fuera del área tras encontrar espacio en la frontal, pero su remate se fue desviado, dejando escapar otra oportunidad para abrir el marcador. Sin embargo, la insistencia visitante tuvo recompensa al minuto 37, cuando Erick Puerto aprovechó un balón aéreo servido por Solani Solano, definiendo en dos tiempos tras un rebote dentro del área para poner en ventaja al Platense.

Antes del descanso, el partido tuvo un momento de tensión al minuto 43, cuando Juticalpa reclamó una posible pena máxima en el área rival. La jugada fue revisada por el VAR , pero finalmente el árbitro decidió que no había cometido infracción, decisión que generó molestia en el conjunto local. Con ello, Platense se fue al entretiempo arriba en el marcador.

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En la segunda mitad, Juticalpa salió con mayor determinación y encontró rápidamente el empate. Al minuto 53, Aldo Fajardo firmó un auténtico golazo desde fuera del área, colocando el balón en el ángulo en una definición impecable que levantó a la afición y devolvió la igualdad al compromiso, encendiendo nuevamente el desarrollo del partido.