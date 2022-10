“La concha de tu mad**”: Acta arbitral de Jefferson Escobar hunde a Héctor Vargas tras expulsión en el Motagua - Real España

Este domingo salió a la luz el informe del acta arbitral en el que detalla el por qué de la expulsión de Héctor Vargas, entrenador del Real España.

Según menciona el documento, el León de Formosa insultó de forma ofensiva al árbitro asistente Christian Ramírez quien fue clave en el momento en el que el árbitro central expulsó al director técnico aurinegro.

“Héctor Vargas, por emplear lenguaje ofensivo en insultante contra el árbitro asistente número 1 Christian Ramírez (La concha de tu madre)”, dice el acta arbitral firmada por el réferi principal y los dos abanderados.

VARGAS EXPLOTA

Esto no se quedó así ya que Héctor Vargas disparó con todo contra la cuarteta arbitral que impartió justicia en el clásico entre Motagua - Real España.

“Lo de Christian Ramírez no es de ahora, es de varios años. Él escuchó que yo no lo insulté, cuando estaba Salgado, y fue el que le dijo que me expulsara. Le dije que si yo te insulté te debo diez años. No tengo duda que en el acta van a poner cualquier cosa porque ya me ha pasado varias veces, por alguien que tiene un problema personal”, dijo el entrenador españolista.