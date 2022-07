Muy lindo. La gente me ha recibido muy bien y el club también. Eso me pone muy contento.

El nacido en el Barrio San Vicente, Córdoba, Argentina, viene de jugar de la prestigiosa Súper Liga de Grecia , precisamente con el Pass Gianini y sobre la decisión de llegar a Honduras, no le tembló el pulso para estampar su firma.

Ja, ja, ja no me acuerdo bien del nombre, pero es una tortilla.

Me han hablado muy bien de la gente, son amables, me hablan bien de sus comidas.

Me llamó mucho la atención desde que me dijeron y este proyecto lo vi con buenos ojos, luego hablé con mi representante y le dije que era una buena oportunidad. Fue rápida mi decisión.

Me dieron muchas ganas, el hecho de saber que es un club grande y es el último campeón nacional y bueno, saber que juega las copas internacionales y eso me interesa mucho.

De Motagua me ha sorprendido su gente y de lo mucho que me han estado apoyando desde que llegué. He visto sus mensajes en las redes sociales y estoy contento con mis compañeros.

Entré a Wikipedia y puse averiguar acerca de la historia del club. Me encontré de que Motagua es un club grande de Honduras, con mucha gente (aficionados), muy popular, con muchas copas y que ha jugado campeonatos internacionales.

¿Qué sabe del fútbol de Honduras?

Me han hablado de que es un fútbol directo, que juegan muy fuerte y que pegan mucho, pero me toca prepararme fuerte. Motagua es el último campeón y todos le quieren ganar, esa es una motivación importante. Me tengo que preparar fuerte en lo individual y cumplir en lo grupal.

¿Ha visto partidos de Motagua?

Sí, he visto y el fútbol es bastante fuerte.

¿Qué sabe de Olimpia?

Sé que con ellos se juega el clásico, que está Pedro Troglio y estuvo Pablo Lavallén que es un técnico que tuve en Belgrano en mis comienzos en Primera de Argentina.

¿Qué nos puede decir de su potencial?

Soy un jugador desequilibrante. Bueno, en uno versus uno. Me gusta en los últimos metros crear oportunidades y terminar en el centro. No evito el choque, no tengo problema con eso.

¿No cree que es abismal la diferencia de venir de Grecia a Honduras?

No, desde que he llegado me ha parecido un lindo país Honduras. No hay tanta diferencia.

¿Así se imaginó Tegucigalpa?

Sí, he leído y visto vídeos, me gusta mucho y es lo que me esperaba.

¿Con quién tuvo la primera conexión en el equipo?

Tuve la suerte de cruzarme con Jonathan Rougier y Roberto Moreira en donde ellos viven que es un complejo, seguramente ahí voy a vivir.

¿Recuerda el paso que tuvo Jerry Bengtson en el Atlético Belgrano?

Sí, claro. Yo era un chico, lo miraba y en ese momento era un hincha del club. Yo iba a la cancha y lo miraba jugar. Me acuerdo que llegó el hondureño y estaba en la Selección Nacional. Nunca lo saludé porque yo era un chico, pero sí lo vi en la cancha.

Pues le comento que él será su rival en el Olimpia.

¡Ahh sí! No sabía, mira. Entonces nos vamos a cruzar con él en la cancha ja,ja,ja.

Hábleme de su niñez en el barrio San Vicente.

San Vicente es un Barrio de Córdoba, es el barrio más popular, es grande, humilde y ha tenido grandes momentos en mi barrio jugando al fútbol desde los cinco años... todo el día me la pasaba con la pelota bajo el brazo. Soy jugador de barrio.

¿Sus estudios?

Terminé la secundaria en una escuela de mi barrio y estudio Nutrición en la Universidad Nacional de Córdoba.