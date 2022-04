Marcelo Scalessie habla del buen momento de “Buba” con Real España y lo que tuvo que hacer para que no se marchara Menjivar del Olimpia

“No sé hasta qué punto lo va a sostener el Real España, pero a mí me gustaría que jugara en la Premier, en la MLS o Liga Mexicana”, explicó Scalessie, quien estuvo como preparador de arqueros con Honduras en el Mundial de Brasil 2014.

Scalessie amplió que Buba “ha mejorado en el juego aéreo y en el manejo de pies con el balón. Buba ha sostenido un nivel óptimo en los últimos años”.

Consideró que el meta de la Máquina es un arquero seguro y “que tienen un liderazgo muy fuerte y como españolista deseamos que gane campeonatos para que esa leyenda de Buba vaya creciendo”.

Recordó que “a Buba lo tuve en 2014 con la Selección y a lo que es ahora, cambió. Su físico es diferente, es un tipo que se cuida en su alimentación, es un profesional y eso demuestra una mentalidad fuerte”.

Sintetizó que una de las mayores cualidades del arquero españolista es el uno contra uno. “Ha mejorado increíble en esa parte y era una asignatura pendiente, hoy podemos decir que la ha aprovado”, indicó.

VEA: ¡Imperdible! Marco Tulio Vega y su increíble fallo en un mano a mano contra ‘Buba’ López

Menjivar, una apuesta de Scalessie

Por otra parte, Scalessie abordó el nivel que ha venido mostrando el portero de Olimpia, Edrick , Menjívar, quien a la fecha es el menos goleado del torneo. Registra que ha encajado 12 goles, luego le sigue Buba con 16; Curiosamente ambos metas son capitanes en sus equipos.

Recordó que Menjivar no la ha tenido fácil, pues estuvo bajo la sombra de Noel Valladares y Donis Escober durante 7 años.

“La tuvo muy difícil- prosiguió- pero el caso de Edrick me alegra, para mí es el mejor que maneja el juego aéreo en la Liga Nacional, es una persona que la tiene clara y tiene un estilo único”.

“Es más te voy a contar una pasada, en Olimpia en la segunda era de Carlos Restrepo querían traer un portero extranjero y yo me opuse. Me opuse y les dije que había que darle chance a Menjivar y que el era el futuro de Olimpia, no quería se marchara así por así. Me acuerdo que se lo dije a él y siempre vi que la portería de Olimpia iba a ser de Menjivar, hoy me da mucho gusto saber que no me equivoqué”, explicó Scalessie.

Concluyó diciendo que la mentalidad de Buba y Menjivar es de alto nivel, “porque si hablamos de personas tímidas no llegan a nada en este puesto, porque en los equipos grandes hay exigencias como la de nosotros que estamos peleando la punta”.

Le puede interesar: Edrick Menjívar y Harold Fonseca, los guardametas más sobresalientes en vallas invictas en el Clausura 2021-22