Marvin ´Flecha´Bernárdez y Elison Rivas elogian al ex entrenador del Vida, Fernando Mira: “Gracias por todo maestro”

A través de un comunicado en sus redes sociales, la juntra directiva del Vida hicieron de manera oficial que el profesor Mira ya no será el entrenador del Vida

“Muchas gracias por todo maestro, por las enseñanzas y porque me ayudaste mucho a madurar como jugador y como persona. Has sido como un padre para muchos de nosotros, te deseo lo mejor del mundo, sin duda te irá bien donde quiera que vayas porque sos un 100 como persona, Dios te bendiga siempre”, postéo la flecha en su cuenta de Instagram .

“Quizá olvide tus entrenos, pero no la clase de maestro y amigo que fuiste. Gracias por todas tus enseñanzas, especialmente por esas que me ayudaron a formarme como persona, que Dios me lo bendiga maestro”, escribió Rivas a través de las redes sociales.