¿Le afectó la salida de su padre? La tajante respuesta de Mathías Vázquez y cómo toma la llegada de Javier López

Motagua empató anoche contra Marathón (3-3) en el debut del técnico Javier López en Liga Nacional. Las águilas estuvieron a punto de perder el encuentro en los últimos minutos, pero su portero Luis Ortiz evitó la caída tras detener al lanzamiento penal de Alexy Vega. Tras terminar el compromiso, uno de los jugadores que pasó por la zona mixta del Estadio Nacional fue Mathías Vázquez. El joven delantero fue consultado por la salida de su padre Diego y asegura que no le afecta en lo mínimo.

Sobre el derbi contra con los verdolagas, el atacante de 18 años dijo que "sensanciones encontradas, porque hicimos un gran segundo tiempo, merecimos ganarlo, pero no nos pudimos llevar los tres puntos en casa". Diego Vázquez fue despedido de Motagua luego de perder tres partidos al hilo en el Apertura. Su hijo Mathías explica que seguirá mostrando su fútbol y tratando de mejorar sin importar quién se encuentre en el banquillo azul. "No tiene nada que ver, esté quien esté en el banquillo, yo voy a seguir jugando mi mejor fútbol y dar lo mejor de mí. No depende de mí, no es una decisión mía y no es algo que me afecte", respondió tajante el delantero sobre la destitución de su progenitor.