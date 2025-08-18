¿Le afectó la salida de su padre? La tajante respuesta de Mathías Vázquez y cómo toma la llegada de Javier López

Sobre el derbi contra con los verdolagas, el atacante de 18 años dijo que "sensanciones encontradas, porque hicimos un gran segundo tiempo, merecimos ganarlo, pero no nos pudimos llevar los tres puntos en casa".<b>Diego Vázquez</b> fue despedido de <b>Motagua </b>luego de perder tres partidos al hilo en el Apertura. Su hijo <b>Mathías </b>explica que seguirá mostrando su fútbol y tratando de mejorar sin importar quién se encuentre en el banquillo azul."No tiene nada que ver, esté quien esté en el banquillo, yo voy a seguir jugando mi mejor fútbol y dar lo mejor de mí. No depende de mí, no es una decisión mía y no es algo que me afecte", respondió tajante el delantero sobre la destitución de su progenitor.