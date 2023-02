Ninrod Medina tras empatar el clásico con Marathón: “Estamos conscientes que los número son fríos y no buenos”

El clásico de las “EMES” no pasó del empate 1-1 y el Motagua regresa a la capital con un punto que no le da la tranquilidad necesaria en la clasificación del presente torneo Clausura.

Tras concluido el encuentro, Ninrod Medina, técnico de las águilas, aprovechó el momento de la conferencia de prensa para realizar una crítica constructiva de lo que está visualizado en su equipo.

“La sensación que me da el grupo en relación a los cuatro juegos que he estado es irregular, no hay constancia y eso es lo que buscamos. No queremos rezagarnos y la meta es quedar con más puntos, pero falta el duelo ante el Honduras Progreso”.

Marathón cede un empate en el Yankel Rosenthal contra Motagua con otra polémica arbitral

Y agregó: “A uno lo que le ocupa del equipo es trabajar, darle herramientas o armas para estar sólidos a la hora de atacar y frenar al rival. Creo que una cosa que avala a este equipo es que trabaja, por ratos se ve sólido, pero no nos ha ajustado”.

En lo que respecta a la poca producción goleadora que está teniendo su equipo. “Hay una línea muy fina en el delantero y en nuestro caso nos está afectando. Campana y Santos son los goleadores del equipo. Roberto y Obregón no han aportado en gol y la carga es grande. Creo que hay tranquilidad y nos ocupa seguir trabajando para asimilar las cosas de la mejor manera”.

Medina hizo un balance del clásico ante Marathón, donde evaluó de manera positiva ciertos lapsos del duelo, pero con situaciones que lo ponen a pensar.

“Hubo momento en la primera parte que se tuvo control de la pelota y se buscaba hacer superioridad al Marathón, pero hay momentos que se dan y otros no. Debemos mejorar y sé que vamos por buen camino. Hay que darle vuelta a la hoja y ver lo que viene”.