Olimpia pierde el liderato al caer contra Honduras y Real España sube a la cima; La Máquina queda a un triunfo del título en Reservas

Olimpia puede ser campeón de la siguiente forma: Que Real España y Honduras no ganen o que empaten en sus respectivos duelos. Los leones se complicaron solos su camino al campeonato.

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Real España 18 9 5 3 1 17 8 +9

2. Honduras 18 9 5 3 1 14 7 +7

3. Olimpia 17 9 5 2 2 16 8 +8

*En el otro resultado del día, Motagua derrotó 4-0 al Victoria*

JORNADA 10 (MARTES 31/5 3:00 PM)

Estadio Ceibeño: Vida vs Honduras

Sede del Victoria: Victoria vs Olimpia

Estadio Birichiche: Motagua vs Real España