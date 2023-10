Hora y quién transmite: Olimpia expone su invicto ante el Vida que quiere dar la sorpresa en el Apertura 2023

El Viejo León visita La Ceiba para enfrentar al Vida que busca dar la campanada y por qué no quitarle la racha a Olimpia que ya suma 24 encuentros sin perder.

Ya en lo concreto, es muy complicado que el Vida sea el equipo que le quite el invicto al Olimpia, no porque sea imposible, si no por cómo viene jugando el equipo de Pedro Troglio.

El conjunto merengue viene de darle un baile rotundo a Motagua que si no hubiese sido por Jonathan Rougier el partido no acababa 3-0. Por su parte el Vida, cayó 2-1 ante los Lobos de la UPNFM en Choluteca.