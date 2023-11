Yustin Arboleda analiza su momento en el Olimpia, el récord que buscan y el clásico ante el Marathón

Y agrega: “Tratamos de ir partido a partido y así tenés más posibilidad de tener datos a tu favor, nosotros vamos enfocado en lo que está al frente y así no dejar cabos sueltos”.

Arboleda suma tres goles en el presente torneo y pese a que no está en la pelea por el goleo, el futbolista reconoce que no siempre es así y hay otras funciones que se cumplen dentro del terreno de juego.

Yustin confiesa que ha logrado la madurez necesaria para entender los buenos y malos momentos goleadores en su carrera deportiva.

”Uno siempre tiene objetivos al frente, pero me siento bien aportando al equipo con goles, asistencias. Hay veces que hay un concepto equivocado que si el delantero no anota goles no figura, pero aquí hay un sistema defensivo y ofensivo que se debe respetar independientemente de los nombres que están en cancha y toca hacer otro trabajo para aportar”.

Y cerró diciendo: “Yo estoy tranquilo y sé que los goles van a llegar, ya estoy maduro para tratar de llevar esas situaciones que no llega el gol y sé que en algún momento va a llegar”.