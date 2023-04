‘Palomo’ Rodríguez avisa a los Potros de Olancho de cara a la última jornada del Clausura: “Vamos a salir a ganar”

Partido contra el Vida

“Contentos de sacar un partido complicado contra un rival que no tenía mucho por jugarse, pero se los dije antes del partido a mis muchachos: crean en la integridad del jugador porque siempre cuando no hay nada por jugarse dudamos del jugador y yo sé que es íntegro en ese sentido. Yo sabía que el Vida se iba a plantar aunque no tenía nada por jugarse. Me pone contento, los goles, la actuación del equipo, fue un partido que teníamos la obligación de ganar”.

Idea de juego

“No te digo que seamos regulares los 90 minutos en este tipo de partidos donde el rival tiene todo para ganar y mucho para perder. Por más que planifique, el rival te lleva a otra cosa, yo sabía que el Vida se iba a venir arriba, pero estoy contento porque el equipo aguantó, por los goles, tengo matices de cómo me gusta que juegue el equipo y creo que ellos mismos van teniendo esa confianza”.