“Palomo” Rodríguez se rinde ante Roberto Osorto: “No es una sorpresa, tiene los pies sobre la tierra”

Comentarios sobre el juego de Osorto: “No me gusta hablar en primera persona, pero, puntualmente Roberto es un muchacho que lo encontramos en este camino, no lo uso contemplado, te estaría mintiendo que Osorto estaba contemplado para jugar este campeonato a este nivel, no es una sorpresa porque nosotros lo veníamos siguiendo, manejaría muy buenas referencias de él, por eso estamos dentro del proceso de él, cuidándolo, pero es un muchacho que, aparte de buen jugador, es muy humilde, tiene los pies sobre la tierra, dentro de la cancha es calidad, es potrero, entiende el juego a la perfección”.

Sabor del empate por puestos de Copa Centroamericana: “La idea es sumar, terminar lo más arriba posible, del primero y segundo lugar estamos muy lejos, fue un torneo muy difícil para nosotros, pero no nos gusta las excusas, tanto nosotros para los jugadores , uno de los objetivos es terminar y ser campeón y si no somos campeones tener el premio de ese torneo internacional que tanto a nosotros como al club les interesa”.

No ganar un tan solo clásico: “Sinceramente me preocupa como todos los partidos, pero los clásicos que vienen van a ser completamente diferentes. Hoy les planteé al equipo que nosotros tenemos que aprender a jugar partidos estos, nosotros no podemos salir a lo loco, a lo indio a querer empatar, tenemos que ser más inteligentes. Me preocupa y ocupa el no ganar un clásico”.