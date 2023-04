Palomo Rodríguez tras empatar con Olancho FC: “Vamos a dar pelea con lo que tenemos, sin buscar excusas de nada”

Tranquilo con lo mostrado por su equipo y triste por no lograr el objetivo de evitar la repesca, Julio el Palomo Rodríguez habló del empate en Olancho y del cruce de repechaje ante UPNFM.



El uruguayo contó una vivencia que tuvo en el partido: “Tengo una voz que me cuesta hablar y tenía un aficionado que lo tenía al lado, que no paraba con una bubusela. Le dije: Te compro un fresco o algo, pero no paró con esa bubusela; felicito a toda la gente de Olancho”.