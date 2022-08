¿Partidos aburridos? Real España responde a las críticas: “Los jugadores todavía sienten cansancio del viaje a Nicaragua”

Ante la suspensión del entrenador Héctor Vargas, el asistente Emilson Soto dirigió este domingo al Real España que venció por la mínima (1-0) al UPNFM en otro juego poco vistoso tras su debut en Liga Concacaf.

A Soto se le criticó por la pobre ofensiva mostrada por la Máquina en los partidos de esta semana en Nicaragua contra Real Estelí (0-0, jueves), así como ante los Lobos, cuya victoria se dio gracias un penal convertido en gol por Darixon Vuelto.

LA CONFERENCIA

El viaje a Nicaragua sigue pasando factura

“Es importantisímo ganar. Para cualquier equipo arrancar bien, con un triunfo, es importante. Obviamente, del desarrollo del partido hay cosas por mejores y corregir. Nos sentimos contentos porque es la repercusión a un trabajo de pretemporada que se hizo de la mejor manera.

Arrancamos la campaña de una manera inhabitual porque lo hicimos con un juego de Liga Concacaf donde no veníamos jugando, pues era el primer partido oficial. No podemos dejar de mencionar que el viaje fue un factor determinante, las 12 horas por carreta no fueron fáciles, pero el grupo nos da la tranquilidad que se pueden recuperar. Hay jugadores que aún se sienten cansados del viaje y el partido anterior”.