Troglio analiza como “amargo” el empate ante Real España y habla de las ofertas en Argentina: “Me da placer que me pongan en listas”

Ahora, dirán, ¿y por qué vino acá? Porque quería salir campeón. Y en Argentina me estaban tocando equipos que me costaban salir campeón. Entonces busqué que me saliera un equipo grande que estaba necesitado, me llamaron de Honduras, acá vine. Me preguntaron, ¿vendrías a Honduras? Sí, ¿por qué no? Acá estoy, llevo cuatro años y no me arrepiento. La verdad que la pasé bárbaro a nivel humano y futbolístico, es bueno que te nombren, quiere decir que estás haciendo un buen trabajo y está muy bueno que el fútbol argentino se fije en un técnico que está dirigiendo en el fútbol de Honduras. Esa es una buena para el fútbol hondureño. A mí me da placer que me pongan en listas, eso me dice que no soy un desastre, sino que soy medianamente bueno”.