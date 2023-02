Pedro Troglio sobre el polémico gol anulado ante Real España: “A Olimpia también le quitan goles milimétricamente”

Me da lástima que la gente que con este miedo no pudo haber asistido al estadio, hubiera sido una fiesta. Pero con esto que pasó yo hubiera actuado de la misma manera, lamento lo que pasó.

¿Cómo valora el triunfo frente a Real España?

En términos generales hemos estado a la altura, hemos recibido muy pocos disparos en contra, en tiros a nuestro marco, salvo una de Darixon Vuelto y otra en el segundo acción en el segundo tiempo, fue un partido de gran nivel, con jugadas por los costados. Tuvimos el gol antes del penal, para que vean que a Olimpia milimétricamente también le quitan goles, está bueno que pase.

¿Se siente satisfecho por el resultado ante Real España?

La diferencia fue un penal, pero hemos generado situaciones de gol en el primer tiempo y en el segundo. Además, es un clásico, en estos partidos hay cuidados, hay partidos que se ponen tensos, fue un clásico lindo en el que la gente no pudo venir por lo sucedido en el duelo anterior.

¿A quién se le ocurrió la cinta en el brazo y cómo está el nivel futbolístico de Edwin Rodríguez?

Fue decisión de la junta directiva junto a nosotros. Creímos que era lo mejor, es simplemente terrible, no me lo puedo imaginar esta situación, pensamos que era justo hacerlo. Con respecto a Edwin Rodríguez va tomando forma de a poco, no está al 100 y hay tiempo.