Periodista mexicano la arremete contra árbitro y asistente hondureño tras eliminación del América: “Es un verdadero inútil”

Velázquez expresó su malestar de manera contundente en un video subido a YouTube, donde tira con todo en contra del asistente hondureño Roney Salinas.

“Más allá de los que ha sucedido con el asistente que es muy malo y un árbitro que es pésimo, lo de el América es un fracaso”, comenzó diciendo.

La molestia de este periodista no solo fue con Salinas, sino que también con Selvin Brown, quien fue el árbitro central del encuentro.

”El asistente nunca levanta la bandera y el árbitro que es un verdadero inútil, hace que este imbécil del asistente tenga el tiempo después de una celebración del América con invasión de campo de los aficionados para decir que se movió el portero y decir que se repite el penal”.

La incomodidad de Gerardo Velázquez de León fue al momento de la tanda de los penales, donde los silbantes hondureños hicieron que se repitiera un lanzamiento por un adelantamiento del portero.

”Ese señor está para levantar la bandera de inmediato y no lo hace, esto no quiere decir que las carencias del América no sean notables”.

También añadió: ”Hoy ha sido un rotundo fracaso combinado con una estupidez gigantesca del arbitraje, pero nadie reclama de los malos arbitrajes. El asistente es un verdadero imbécil”.