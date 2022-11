Previa y transmisión: Real España, Vida, Marathón y Victoria buscan asegurar puestos de repechajes

OTROS PARTIDDOS

El domingo, el equipo sorpresa, Los Potros de Olancho recibirán a las 3:00 pm a los Lobos de la UPNFM que quieren salir de la zona de descenso.

A la misma hora en el duelo por el descenso, Real Sociedad y Honduras Progreso medirán fuerzas en el Estadio de Tocoa.

La jornada 16 va a cerrar con broche de oro y es que se juega el liderato del Apertura 2022, cuando el Olimpia, recién campeón de La Liga Concacaf enfrente al Motagua en el Estadio de Morazán.

TRANSMISIÓN

Sábado

Real España vs Vida-7:00 pm (Tigo Sports)

Victoria vs Marathón- 7:30 pm (Tigo Sports)

Domingo

Olancho vs Lobos UPNFM- 3:00 pm (TVC)

Real Sociedad vs Honduras Progreso (TVC)

Olimpia vs Motagua (TVC)