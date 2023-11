Ramón “Primi” Maradiaga se volverá a enfrentar a Motagua y así reacciona: “Me preocupa más lo mío, no pienso en el rival”

El técnico de la manada, Ramón “Primi” Maradiaga, asegura tener plantel para poder buscar el triunfo ante los azules, equipo al que dirigió y logró grandes triunfos.

“Me preocupa más lo mío, no pienso en el rival, sino en lo que tenemos que hacer, contrarrestar las fortalezas de ellos y aprovechar sus debilidades. Hay un conocimiento pleno de lo que viene haciendo desde que asumió el entrenador argentino y tenemos las condiciones para competir contra ellos”.

Para el “Primi” es un beneficio el jugar de forma seguida con los dos clubes denominados grandes y asegura que salió satisfecho del rendimiento de sus dirigidos con lo hecho ante Olimpia.

“El equipo está bien en lo anímico, hablé con ellos, me agradó el juego, no el resultado ante Olimpia, pero me deja buenas sensaciones a lo que fue el primero partido que dirigí al equipo ante Génesis. Nos beneficia jugar seguido ante los dos grandes, es de jugar si o si, aquí no podemos elegir rivales, es de afrentarlo y valorar el trabajo y medir si alcanza para los niveles de competición que afrontamos”.