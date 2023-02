La contundente revelación de la árbitra Melissa Pastrana: “Se va acercando el momento que dé un paso al costado”

El adiós de una carrera de mucho brillo está cada vez más cerca para una Melissa Borjas Pastrana que ya tiene previsto en cuánto tiempo dejará de sonar el silbato.

“Yo siento que ya se va acercando el momento que dé un paso al costado. Hay cosas personales que quisiera alcanzar porque al arbitraje ya le he dado muchos años, pero así como Dios me puso en el arbitraje, así me va a dar el día en que yo me retire”, contó la árbitra de 36 años.