Reynaldo Tilguath no esconde su enfado con los árbitros: “Ellos quieren ser los protagonistas y eso me molesta”

“La verdad que no estoy feliz, pierdo dos puntos, no quiero criticar a los árbitros, pero ellos quieren ser los protagonistas, eso molesta porque al final nos afectan como equipo”.

Y agrega: “Nos han pitado penales en contra, hasta el asistente, cuando manden a un joven como central, no importa que se equivoque, pero que no lo haga con ayuda del cuarto árbitro y eso es lo que molesta”.

Tilguath considera que: “No me gusta tocar esos temas pero eso es grave, cada disputa de nosotros es falta y amarilla, en el fútbol hay roces y la cancha se prestaba para eso, pero ahora toca pensar en el Marathón”.

Más allá de la incomodidad por el accionar de los silbantes, Reynaldo Tilguath reconoce que su equipo se vio dominado en ciertos momentos del encuentro por los Potros de Olancho.

“Soy muy claro, nos metieron atrás hay que darle méritos a los potros , no supimos manejar la ventaja, no se pudo, pero hay muchas cosas que rescatar como lo de Roberto Moreira que se encuentra con el gol, lo importante es que seguimos en la lucha”.

Sobre los objetivos que se han trazado. “No era este el objetivo cuando inició el torneo, pero ahora queremos liguilla, el torneo es generoso y nos da esa posibilidad, ya se metió Motagua en la pelea y eso será complicado el cierre”.

Y cerró refiriéndose al uso del futbolista Sub-20. “A veces me molesto porque si ven a las gradería y no ven un técnico de las selecciones menores, no es culpa de los muchachos, sino de la formación que tienen”.