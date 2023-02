Saíd Martínez y el efecto de ser mundialista: “Los jugadores se apersonan a mí de manera muy diferente”

”Si me pregunta si me imaginaba estar en un Mundial con 31 años, sería mentiroso si digo que sí. No lo esperaba. Era un sueño muy, pero muy utópico, muy a largo a plazo y quizás imposible”, se sinceró el tocoeño.

”Vamos a apuntar a que en tres años y medio se acabe esto, en tres años y medio vamos a tratar de llenar el vaso. Mi primera participación en Liga Nacional fue como cuarto árbitro un torneo entero y en mi primera Copa Oro fue igual”, recordó.

Saíd explicó: “Es un proceso, ¿por qué? porque mi edad me lo permite. Con 31 años, yo era el árbitro más joven en el Mundial. Ellos quisieron llevarme de a poco y prepararme para lo siguiente”.

Eso sí, de cara a la próxima justa de Estados Unidos, Canadá y México la vara está muy alta para el juez que se convirtió en el primer árbitro hondureño en una Copa del Mundo adulta en la rama masculina.

”Sin duda que me quedó la espina de no haber pitado. Ellos mismos nos hicieron saber que no era que no íbamos a dirigir porque no confiaban en nosotros, sino porque no era nuestro turno. Vamos a saber esperar y sin duda alguna que vamos a entrar con mucha hambre al Mundial de 2026. Hacia allí nos enfocamos, no solo en dirigir, sino en hacerlo bien”, advirtió.