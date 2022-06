Se terminaron las vacaciones: Olimpia inicia sus trabajos de pretemporada el 15 de junio y viajará a Estados Unidos

En otro apartado, el presidente del Olimpia ahondó que Pedro Troglio le solicitó a la directiva un lateral izquierdo y que a la fecha han estado analizando hojas de vida sobre todo en el extranjero, “pero de momento no hay nada confirmado, pero vamos a definir unas dos o tres incorporaciones al equipo”.

En la semana han tomado fuerzas los nombres en Olimpia como Kevin López, Omar Elvir y Carlos Argueta, pero el Jefe de Casa Blanca dejó claro que no están en los planes para el inicio del Torneo Apertura.

“Si he visto que han surgido tantos nombres, pero nosotros no hemos definido con el cuerpo técnico que jugadores se van incorporar. Sobre el caso de Omar Elvir es un jugador que pertenece a Motagua y ustedes saben del pacto que tenemos. Si Motagua tiene intenciones de que él continué, pues obviamente Olimpia no se involucra en nada”.