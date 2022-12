¿Se va para Real España? Roger Sander revela si seguirá o no en el Vida de cara al Clausura 2023

“Sabemos que el trabajo de preparación es complicado, no hay tiempo, el torneo empezará y tratamos de dar lo mejor todos los días”, precisó Sander.

Roger no tuvo un nivel óptimo en la pasada temporada, incluso, no pudo hacer nada para que el cuadro cocotero avanzara a la ronda de liguilla y no sumara un nuevo fracaso.

“Francamente vengo saliendo de una lesión que me llevó casi todo el año, pero trato de dar siempre el máximo, esforzarme, mentalizarme y tratar de no pensar en eso”, comentó el volante.

Además Sander comentó que buscarán iniciar con pie derecho el campeonato Clausura 2023, el cual tienen como objetivo avanzar a la liguilla.

“Empezar bien y cerrar bien, sabemos que no terminamos el Apertura de la mejor manera, como nosotros esperábamos, pudimos hacer más, tratamos de enfocarnos en el ahora, en este torneo que va a empezar y tratar de hacerlo bien”, arguyó.

Por otra parte el futbolista no cerró las puertas a salir del Vida luego de que al volante lo relacionaran con el Real España.