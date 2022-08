Tabla de posiciones y calendario: Con un clásico eléctrico se jugará la segunda fecha del Apertura 2022 en Honduras

Real Sociedad y Honduras Progreso , que la afición los coloca como favoritos al descenso, arrancaron cayendo en la fecha inicial. Los aceiteros no pudieron en casa contra el monstruo verde y los progreseños fueron humillados por el campeón nacional.

El mismo sábado Honduras Progreso, en el Humberto Micheletti, tendrá la visita del envalentonado Marathón de Manuel Keosseián. El partido está fijado para que comience a las 7:15 pm. A las 7:30 de la noche jugarán en La Ceiba el Vida y Olancho FC.

El domingo cierran la segunda fecha el Olimpia recibiendo al Victoria en el Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa; en San Pedro Sula a las 5:00 de la tarde se reeditará la final del pasado torneo con el Real España vs. Motagua.

SÁBADO 6 DE AGOSTO

UPN vs. Real Sociedad, 5:00 pm

Honduras Progreso vs. Marathón, 7:15 pm

Vida vs. Olancho FC, 7:30 pm

DOMINGO 7 DE AGOSTO

Olimpia vs. Victoria, 4:00 pm

Real España vs. Motagua, 5:00 pm

TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL