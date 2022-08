¡Tilguath a la carga! ¿Por qué Emilio es tan importante en el nuevo orden del fútbol hondureño? ¿quiénes son los pomponeros? El “Chino” lo cuenta todo

En exclusiva con DIEZ, el ex jugador de la Liga Nacional y hoy entrenador, expuso las razones por las cuales los técnicos nacionales no son tomados muy en cuenta para dirigir en la Primera División; sus objetivos en caso de llegar a formar parte de la nueva administración de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras, Fenafuth , y su deseo de volver a dirigir en la máxima categoría.

Según “El Maizoro”, otro aspecto clave a mejorar en el fútbol hondureño, es la falta de confianza que hay en los entrenadores nacionales, quienes no reciben el mismo apoyo que los no nacidos en Honduras, que cuentan con el respaldo de hasta algunos periodistas.

“El equipo va a encontrar una línea de juego, va a empezar a sumar, aquí no es de desesperarse. Si la directiva le da el respaldo al entrenador, va a trabajar más tranquilo y el equipo se mirará mejor”, manifestó el ex volante.

“Hay muchos técnicos extranjeros que les hacen la campaña a los mismos periodistas nacionales, es difícil cambiar eso, pero en ocasiones el directivo tiene que creer más en el hondureño. Yo me he dado cuenta de entrenadores extranjeros que llaman a los equipos y se ofrecen”, continuó.

FUTURO DIRECTIVO



Pese a que su deseo es volver a dirigir en Liga Nacional, Tilguath no descartó convertirse en un futuro en director deportivo.

“En una ocasión tuve una conversación con Fuad Abufele (directivo del Real España) y el me dijo: “Te veo como un director deportivo”. Yo le dije, “te lo agradezco”, pero lo mío es de campo, de ir a entrenar y la verdad es que yo soy feliz, esa adrenalina de estar en el campo, de estar corrigiendo, del día a día, eso es lo que me gusta a mí. No sé si más adelante pueda cambiar mi forma de pensar, pero es lo que me apasiona ahora”, cerró el ex jugador de Platense, Olimpia, Motagua y Vida.