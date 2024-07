Tilguath da la cara tras goleada de Olimpia y habla de fichajes en Génesis, ¿avala el quinto extranjero?

Génesis de Comayagua arrancó con el pie izquierdo su andar en la Liga Nacional de Honduras, tras perder 0-3 ante Olimpia en el Estadio Carlos Miranda. Reynaldo Tilguath, DT “Carpintero”, lamentó la derrota y en conferencia de prensa explicó cuáles fueron los motivos de la caída ante los blancos, equipo con el que perdieron tres veces en dos semanas. ”El Chino” mencionó que hubo errores puntuales, habla de más fichajes para el Génesis y responde a la inclusión de un quinto extranjero en Liga Nacional. LEA TAMBIÉN: Las palabras de Pedro Troglio tras goleada de Olimpia ante Génesis: ¿por qué se decidió por Ignacio Colombini? --- CONFERENCIA DE PRENSA --- Análisis de la derrota: “No es el resultado que queríamos, perdimos de una manera fea, porque Olimpia nos superó, nos equivocamos de formas infantiles, sacarle el provecho a este resultado y prepararnos par Victoria”. Diez días sin los jugadores: “No soy de poner excusas, Olimpia nos ganó bien, pero es cierto que no conté con el equipo por 10 días y regresaron hasta el jueves por la tarde, mal por los organizadores que no tenían el boleto, pero no es excusa”.

Los errores: “Nos equivocamos en momentos puntuales, desde el penal marca diferencia, no son los mejores inicios. pero inicias con un equipo grande, quieres jugar de tú a tú, algo bueno hicimos, pero cometimos muchos errores, no podes hacer eso contra los grandes que no te perdonan”. Los fichajes: “El caso de Mario, Marcelo, son buenos jugadores, se van a adaptar el equipo, pero si me meto atrás me van a criticar, si me voy al ataque, muy osado, nunca se queda bien”. Los objetivos: “Lo que nosotros queremos es entrar en Liguilla, eso te aleja del descenso, el equipo tiene que mejorar para los próximos partidos si quiere lograrlo, el equipo se ha reforzado para que pueda pelear en liguilla”.