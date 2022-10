Víctor García, portero del Marathón, responde a Vargas luego de decir que miró gente del equipo llorar de felicidad tras ganar el clásico

“Los ánimos están de la mejor forma y nos llena de confianza porque le ganamos al rival clásico de la ciudad, es muy importante, hacía varios partidos no se daba un resultado positivo y creo que el haberlo logrado y por las formas. Creo que no se ganó por casualidad sino por consecuencia del trabajo realizado, entonces creo que eso afirma más lo que está proponiendo el equipo y con mucha confianza”, decía en su comparecencia.

Consultado sobre el tema de Güity y Solani. “Son situaciones que lamentablemente repercuten pero son cuestiones que se escapan de nuestras manos como grupo, como plantel, lastimosamente la situación se dio así y nosotros tenemos que acatarla y tratar de sobrepasar este mal trago con los compañeros para salir adelante”.

“No recuerdo exactamente pero creo que fue hace más de una semana que los muchachos no están con nosotros”, exteriorizó el buen portero sudamericano con respecto a esa polémica.

- Responde, con respeto, las declaraciones de Héctor Vargas -

Un día después de Marathón ganarle el derbi sampedrano al Real España, el técnico Héctor Vargas, timonel de la máquina, salió diciendo que le sorprendió que gente del monstruo salió llorando de felicidad tras haberles derrotado en el Yankel Rosenthal.

“Normal, creo yo que es normal que la gente se emocione luego de ganar un partido clásico, es lo más normal en todas partes del mundo, no solamente acá. No entiendo con qué... yo la verdad no escuché las declaraciones del profesor, no sé en qué tono lo mencionó o simplemente lo comentó, pero creo que es lo más normal que la gente se emocione luego de obtener un triunfo clásico y no solamente acá”, dijo con sumo respeto.