El “Virus” Martínez revela si está habilitado para jugar y advierte a Real España: “Ha sido mi hueso duro de roer y está para romperse”

El delantero ex Honduras Progreso lanzó una advertencia a “La Máquina”, cuyo club es la única entidad a la que no le ha anotado en el fútbol hondureño y reveló si ya tiene luz verde por parte de FIFA para este compromiso.

¿Ya puede jugar el clásico?

Ya está autorizado por la FIFA de que sí podemos estar inscritos, vamos a ver qué pasa con la Secretaría de la Liga Nacional para que todo se dé a favor de nosotros, ya que venimos de tres partidos en espera.

¿Tiene rigio?

Sí, ya tenemos mucho rigio, porque de esto vivimos nosotros, viven nuestras familias. Usted sabe que hay jugadores que están dando la puja desde el primer día y uno quiere estar a la par compitiendo como se debe.

La expectativa del “Virus” es anotar, tal como sucedió en pretemporada

Ya saben cuáles son mi características y del porqué estoy aquí. Y, como en todo partido un delantero sale con ambición de goles y más que todo ir partido a partido sin presionarme, tratar de lo que mejor se acerque y divertirme para el bien del equipo.

Primer clásico sampedrano, ¿debut con gol?

Me emociona debutar con gol. Incluso, ya he goleado a todos los equipos de la Liga Nacional y solo me falta Real España, que más bonito sería en un clásico, creo que sería un plus para mi carrera, para mí en lo personal y para que la gente mire el compromiso desde el día uno.

Con Real España en amistosos, pero no en oficiales

A todos los he goleado en partidos oficiales, menos a Real España, quien ha sido mi hueso duro de roer y está para romperse, todas las expectativas se cumplen si uno lo quiere de esa manera. Tengo fe que este fin de semana sea un buen día.

¿Qué documentación falta para que juegue en Liga Nacional?

En lo personal no manejo todo a fondo, solo sé que ya está autorizado por la FIFA, no sé en si lo que está pasando. Yo me ocupo para prepararme para el día sábado el día que me toque estar.