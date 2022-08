¿Y la bicicleta? La curiosa respuesta de Yostin tras anotar su primer gol con Motagua y el reto de superar a su padre, el “Nene” Obando

Lo cierto es que, al chico parece no pesarle el talento y la historia en el club heredada por su padre, la misma que él desea superar tras revisar contantemente sus videos desde que tenía 10 años.

“Desde los 10 años viendo videos, es como una guía para mí. Es un gran apoyo porque sabe mucho, siempre me aconseja. Quisiera mejorarlo, quiero ser mejor que él”, puntualizó.

¿Y la bicicleta la puedes hacer? -se le consultó-

A ello respondió que -”Sí, pero no me gusta, voy a inventar otra yo. No me gusta porque él la inventó, haré otra- Allí veremos, eso lo decide el juego”.

OBJETIVOS CLAROS

El pequeño Obando debutó hace un año con el dorsal 40, uno número especial para él que espera sustituir con la “10” en el futuro: “Me gusta este número, lo llevo desde reservas, espero usar el 10 más adelante y en muchos equipos más”.

Finalmente, manifestó que una de sus metas pendientes es ser convocado a la selección Sub-20 de Honduras y que no le quita el sueño de asistir a la Copa del Mundo tras no haber sido convocado durante el Premundial.

“Estamos esforzándonos al máximo para ser convocado a la selección. No me sentí mal por no ser convocado, les mando muchas felicidades por clasificar al Mundial a los que jugaron. Estamos trabajando para ir al Mundial”, cerró.

