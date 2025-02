“Nosotros estuvimos seis años con el profesor Pedro Troglio una idea y a veces cuesta, pero creo que el equipo está recibiendo la idea del nuevo cuerpo técnico de la mejor manera, e intentamos hacer lo que se trabaja en la semana. No será fácil, recuerden que el periodo de cambio fue rápido, muy corto para trabajar lo físico pero el equipo está respondiendo bien”, reconoció el cafetero.

Olimpia ha sufrido por la baja de Edwin Rodríguez, jugador que mueve el mediocampo. “Yo pienso que todos los jugadores que estamos somos importantes en el equipo, no vamos a desconocer lo que es Edwin Rodríguez para nosotros, lo que va a aportar, pero considero que el equipo está haciendo un gran trabajo. A veces las cosas te salen y otras no, también del jugador importante que no está, pero el equipo está adaptándose a la idea del profe, creer en la idea que tienen y nosotros apoyarlos”.

Finalmente, Arboleda habló de lo importante que será este 2025 ya que jugará, además del torneo local con el león, será parte de las eliminatorias, Copa Oro con la Selección Nacional donde está siendo considerado por el entrenador Reinaldo Rueda Rivera.