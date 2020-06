Comienza a invertir su fortuna: Kevin Durant compra un porcentaje de equipo de la MLS

La superestrella de la NBA Kevin Durant se convirtió en socio minoritario del equipo de fútbol de la MLS Philadelphia Union adquiriendo un 5% de participación, anunció este lunes la franquicia.

"Estoy emocionado de asociarme con el Philadephia Union para los próximos años. Mi equipo y yo conectamos instantáneamente con los entrenadores y el liderazgo, así como con la historia del equipo", dijo Durant en un comunicado difundido por el equipo.



El alero de los Brooklyn Nets, dos veces campeón de la NBA y MVP (Jugador Más Valioso) de las finales, adquirió un 5% de participación con la opción de comprar un 5% adicional en un futuro próximo, señaló la franquicia.





El acuerdo incluye una asociación con Thirty Five Ventures - la compañía copropiedad del jugador para negocios en áreas deportivas, mediáticas y tecnológicas - para iniciativas de marketing y trabajo comunitario en colaboración con la Fundación Benéfica Kevin Durant.



El Union y Thirty Five Ventures se comprometieron a llevar a cabo programas de desarrollo para jóvenes y de apoyo a colectivos afectados por la pandemia de COVID-19 en las áreas de Philadelphia y Chester.

"Queremos ser conocidos como un (equipo) innovador en nuestra liga y un equipo que nunca está satisfecho con el status quo. Kevin nos trae perspectivas únicas como persona, como campeón y como ícono deportivo", dijo Jay Sugarman, dueño mayoritario de los Union.



Durant, ex jugador de los Oklahoma City Thunder y Golden State Warriors, es el último de una larga lista de deportistas y celebridades que se han convertido en socios minoritarios de equipos de la MLS, como Earvin 'Magic' Johnson y Will Ferrell (Los Angeles FC), James Harden (Houston Dynamo), Steve Nash (Vancouver Whitecaps) y Matthew McConaughey (Austin FC).



Medios estadounidenses habían avanzado el 4 de junio que Durant, quien no ha podido debutar con los Nets por lesión, había acordado adquirir una participación minoritaria del Union.



La pasada temporada, el Philadelphia acabó la fase regular en el tercer lugar de la Conferencia Este y cayó en las semifinales de conferencia ante el Atlanta United, el mejor resultado de sus 10 años de trayectoria en la MLS.