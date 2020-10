Gonzalo Higuaín se estrena como goleador en la MLS y así lo narraron

Con goles de los argentinos Matías Pellegrini y Gonzalo Higuain, el Inter de Miami venció este miércoles 2-1 a los New York Red Bulls en partido del campeonato de futbol estadounidense de la MLS.



La victoria hace que los de Miami se desquitaran del 4-1 que sufrieron en el partido anterior frente a los neoyorquinos.



Pellegrini marcó al minuto 55 un golazo de remate con la zurda desde el centro del área luego de una asistencia de Lewis Morgan.





En tanto, Higuain lo hizo en tiro libre al 81, su primero en el fútbol de la MLS. Gonzalo Higuain burló la barrera y anidó el balón pegado al palo derecho del arco neoyorquino.



El once de Nueva York marcó al 53 mediante Omir Fernández, quien logró un remate de derecha tras un centro en saque de esquina de Jared Stroud.



En otros resultados, Sporting de Kansas City a Chicago Fire FC 1-0, New York City FC a DC United 4-1, Houston Dynamo a FC Dallas 2-0, Philadelphia Union a FC Cincinnati 3-0, Toronto FC a New England Revolution 1-0, Montreal Impact a Columbus Crew SC 2-1 y Atlanta United FC y Orlando City SC empataron 0-0.