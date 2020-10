Diego Lainez rechazó millonaria oferta de la MLS, según medios españoles

El momento del futbolista mexicano, Diego Lainez, en el Real Betis de España no es el mejor, ya que casi no cuenta para el técnico Manuel Pellegrini, quien le ha dado pocos minutos, y parece que su postura no cambiará próximamente.

A pesar de esto, el talentoso jugador azteca no tiene en mente salir del equipo, pues desea ganarse la confianza de su estratega y seguir sumando minutos en la Liga de las Estrellas.

Según información de la cadena Canal Sur Radio de Sevilla, es tanta la confianza que siente Diego Lainez de poder ganarse un lugar en el cuadro verdiblanco, que habría rechazado una tentadora oferta proveniente de la MLS.

Este medio español afima que una franquicia de la Major League Soccer propuso una oferta formal a Real Betis para que el deportista se uniera a sus filas.

No obstante, el propio Lainez rechazó la proposición pues prefiere hacerse un lugar en su actual club, o al menos mantenerse en el viejo continente.

Diego Lainez estuvo a punto de cerrar su fichaje con Ajax

La institución, de la cual no se brindó el nomber, habría ofrecido la cantidad de 15 millones de euros por la ficha de Diego Lainez; una cifra enorme si tenemos en cuenta el poco recorrido que ha tenido el mexicano en Europa.

Más ofertas por Diego Lainez

Además de la supuesta oferta de la MLS, Lainez también habría sido tentado por el Huesca, Eibar, Cádiz y Levante, pero estas instituciones tampoco tuvieron éxito en sus intentos por sumar a sus filas al habilidoso extremo mexicano.

Por ahora parece que los planes de Diego son poder pelear por un puesto con el Betis y revertir el duro presente que vive.

En términos colectivos, Real Betis figura en la parte alta de la tabla al ocupar el segundo puesto con un total de nueve puntos cosechados, producto de tres triunfos y dos derrotas.

El equipo sevillano está solo por debajo del Real Madrid, líder en LaLiga con 10 puntos y un juego menos respecto a su más cercano perseguidor.