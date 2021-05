Jonathan Dos Santos destapa cómo era Ibrahimovic en el Galaxy: ''Se cagab** en los pantalones''

Los Angeles Galaxy arrancó la temporada 2021 de la MLS de forma soñada, con un Javier Hernández que marcó cinco goles en dos partidos. Aprovechando este gran comienzo del 'Chicharito', su compañero Jonathan Dos Santos lo comparó con Zlatan Ibrahimovic durante su estancia en el club.

Repasá la tabla de posiciones de la MLS

En conferencia de prensa, el mediocampista mexicano habló sobre el nivel de exigencia de Ibra en el Galaxy durante los entrenamientos, asegurando que los jugadores más jóvenes se asustaban cuando les tocaba algún regaño del sueco.

''Los jóvenes se cagaban en los pantalones, para serte sincero. Cuando tenían que estar en el equipo de Zlatan ya sabía que iban a estar nerviosos, tenían que estar al 100%, si fallaban un pase sabían que los iban a regañar. Para ellos era difícil, Zlatan era único'', cuenta Dos Santos.

''A mí no me decía nada porque era uno de los más grandes, pero a los jóvenes sí les gritaba y agachaban un poco la cabeza, aunque era normal'', recuerda el ex del Barcelona.

Por otro lado, Jonathan señaló que 'Chicharito' es un líder más positivo, que siempre busca apoyar a sus compañeros y aclaró que Ibra respaldaba al equipo, pero sus formas no eran las mejores.

Ibrahimovic revela que tiene una millonada y una isla

''Chicharito es todo más positivo. Zlatan un poquito más negativo. Pero a lo mejor lo hacía intentando de ayudar y hacer que mejoraran los compañeros. Chicharito en ese sentido es muy positivo'', comentó.

Este sábado se disputará el famoso Clásico del Tráfico. El Galaxy, que marcha en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 6 puntos, recibe a Los Angeles FC de Carlos Vela, que se ubican en la sexta posición con cinco unidades.

Dicho compromiso pertenece a la cuarta jornada de la MLS y está programado para las 6:00 PM de Honduras.