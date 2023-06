La cortante reacción de Carlos Vela tras la llegada de Messi a la MLS: “No importa quién esté en los otros equipos...”

La MLS no se detiene y cada año sigue sorprendiendo con la llegada de varias estrellas mundiales. Una de las que parecía impensable era la de Leo Messi , que pese a todos los rumores que lo vinculaban con su regreso al Barcelona o aterrizar en Arabia Saudita, se decantó por el fútbol de Estados Unidos.

“Es una gran noticia para la MLS (la llegada de Messi), pero sigo pensando que nosotros seguimos siendo los que queremos ganar el título. No importa quién esté en los otros equipos. Los planes no cambian”, afirmó el delantero de 34 años.

Por otro lado, el mexicano dijo que actualmente no está en su mejor momento con el LAFC, aunque el equipo no va del todo mal en su conferencia. “No estoy como me gustaría estar... pero nunca hay que perder el ánimo ni dejar de trabajar”, aseveró.

¿Cuándo debuta Messi en el Inter Miami?

El ‘10’ podría tener su primera gran prueba ante el Cruz Azul, club de la Liga MX. El encuentro está pactado en el Estadio DRV PNK Stadium, el 21 de julio en el campeonato de la Leagues Cup, en la llave Sur 3 que conforma Atlante United, Cruz Azul e Inter Miami.