Hondureños se encuentran en las calles de la Florida a Leo Messi y así reacciona el crack del Inter Miami cuando le piden una foto

Un día normal por las calles de Miami se convirtió en una experiencia única e inolvidable para tres hondureños que residen en esta ciudad de La Florida y que tiene que ver con el flamante fichaje de la MLS, Leo Messi.

El hondureño Jeishon Bustillo le contó a DIEZ cómo fue el momento en el que se toparon al crack de la Selección Argentina que ganó el pasado Mundial en Qatar.

”Increíble, es algo que nunca creí, lo quedaba viendo y no me la creía. ‘sos el mejor papá’, fue lo único que se me vino a la mente decirle, y él se sonrió y me dijo ‘gracias’, realmente es muy humilde. Imagínate mucha gente paga miles de dólares para verlo cerca y nosotros tuvimos esa suerte”, explica Bustillo.