El club de la MLS que prohibió las camisetas de Messi: “Es un rival, no tiene lugar en nuestro estadio”

Pero la llegada del astro argentino también ha traído la primera polémica en la MLS. El Saint Louis City anunció de manera sorpresiva que queda prohibida la entrada a su recinto para todos aquellos aficionados que lleven la camiseta de los clubes por los que ha pasado delantero.

La franquicia de Misuri, a través de un comunicado oficial, advirtió la drástica medida, explicando que la remera de “cualquier club por el que Messi haya pasado” estaría totalmente vetada.

“Las camisetas del rival no estarán permitidas en la sección de aficionados”, remarcan. “Las remeras que no estarían aceptadas dentro del recinto incluirían las de Inter Miami, Argentina, Barcelona, París Saint Germain, Newell’s Old Boys de Rosario y Grandoli”.