Tata Martino en conferencia: La ventaja de tener a Messi en el Inter Miami y desea “reglas parejas” en la Leagues Cup

Yo me quedo con algo que cada uno de ellos tres mencionaron en su llegada, que venían a competir y a lograr cosas. Esta es una liga que en los Estados Unidos no tiene probablemente la presión que sí tiene el básquetbol o que tiene el béisbol o la NFL, la exigencia es de uno mismo, y cuando encuentras jugadores de tremenda trayectoria que todavía se quieren auto exigir, que todavía quieren competir e intenciones de ganar, cualquier entrenador con toda esta situación le resulta mucho más fácil, Porque además están comprometidos con una idea y están comprometidos con que son líderes a la hora de arrastrar al equipo a un camino de triunfos. Entre todos vamos formando o empezamos a formar lo que a mí me parece algo que genera mucho ilusión de cara al futuro”.

¿Favoritos?

Creo que ‘faltarle al respeto al rival’ es una frase fuerte, creo que todos entendemos la emoción de enfrentar a Miami, a Messi, uno de los mejores, si no es que el mejor jugador de la historia. Creo que ‘faltarle al respeto’ no es la frase correcta, pero todos entendemos que la gente tiene su opinión. Son los favoritos, Lionel Messi, Busquets y Alba, mucho con lo que tendremos que lidiar y parece que en la mente de muchos será un partido de tendremos que demostrarle a la gente que está equivocada (de que perderán), esa es la forma que lo pondría. Estos chicos que están sentados junto a mí, y el grupo, hemos estado en situaciones similares; mencionabas el juego contra Monterrey. No es tan diferente en nuestra mente la preparación para esos juegos. Los jugadores están confiados, están en un gran lugar y esa es la mejor forma de llegar a una final.

¿INVENCIBLES?

Valoro mucho por el lugar de dónde venimos. En el fútbol y mucho menos en este caso, no existe la palabra invencible, me parece que no aplica en este caso, no aplica en ninguno, los partidos hay que jugarlos y hay que mostrar a lo largo de 90 minutos no alcanza con hablar en la previa y tampoco alcanza con mostrar en los antecedentes, además nosotros hemos sido un equipo que en cada uno de los partidos más allá de que en algún momento lo terminamos ganando de forma holgada hemos sufrido y podemos hacer un equipo que tenga posibilidades de ganar y también podemos ser tranquilamente un equipo que no pueda ganar a la final, en esta situación de jugar de visita con toda la gente apoyando a Nashville indudablemente que nosotros vamos a sentir el hecho de jugar de visitante y eso pone en igualdad de condiciones las posibilidades de los dos equipos”.