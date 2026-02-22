El otro partido del 2026: Por qué inversionistas hondureños están fichando locales y naves industriales en sedes mundialistas de México

Mientras millones de aficionados ya están planeando vuelos, hospedaje y entradas para vivir la emoción del fútbol en vivo, hay otro grupo que también se está preparando para el Mundial... pero con una estrategia distinta. No están pensando únicamente en el partido inaugural ni en la final. Están analizando <b>el otro partido</b>: el que se juega fuera de la cancha y que puede generar retornos mucho después del pitazo final.Hablamos de empresarios e inversionistas hondureños que han comenzado a ver en México una oportunidad clara para diversificar su capital a través de la <b>inversión en locales comerciales y naves industriales en México</b>, especialmente en ciudades que serán sedes del Mundial 2026. Porque sí, el evento deportivo más importante del planeta no solo moviliza selecciones, también activa mercados.